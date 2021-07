Verzweifelte Suche nach Hochzeits-Location endet in Zusmarshausen

Plus Die Misere eines Paares aus Augsburg, das plötzlich ohne Festsaal dastand, rührte Tausende Radiohörer zu Tränen. Denn die Lokale sind für 2022 schon gut gebucht.

Fotograf, Ringe, Trauredner, DJ - alles war für den schönsten Tag im Leben von Lisa und Jan Kaiser gebucht und vorbereitet. Doch weil das Hotel, in dem nächstes Jahr gefeiert werden sollte, schließen musste, drohte die Hochzeit des Paares aus Augsburg zu platzen. Denn nächstes Jahr sind viele Hochzeits-Locations schon ausgebucht.