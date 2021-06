Viel Geld für neue Kitas und Schulen im Landkreis Augsburg

30 Städte und Gemeinden im Landkreis Augsburg bekommen eine Geldspritze vom Freistaat Bayern. Damit werden vor allem Kindertagesstätten und Schulen gebaut und saniert.

Die Landtagsabgeordneten der Region haben gute Nachrichten aus München: Im Jahr 2021 werden umfangreiche Fördergelder des Freistaats in den Landkreis Augsburg fließen. Es werden insgesamt 46 Projekte in 30 Kommunen unterstützt. Neben Erweiterungs- und Neubauten von Kindertageseinrichtungen erhält beispielsweise die Stadt Königsbrunn zur Sanierung der Grundschule 1,5 Mio. Euro.

Geld aus München für Kitas und Schulen im Landkreis Augsburg

Im Einzelnen wird es für folgende Kommunen staatliche Fördergelder geben:

Langweid erhält für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Jesus der gute Hirte“ in Stettenhofen 166.000 Euro und für den Neubau des Kindergartens St. Vitus 500.000 Euro.

„Jesus der gute Hirte“ in 166.000 Euro und für den des Kindergartens 500.000 Euro. Meitingen erhält für den Neubau einer Kindertageseinrichtung (Hauptstraße) Mittel in Höhe von 250.000 Euro.

erhält für den einer (Hauptstraße) Mittel in Höhe von 250.000 Euro. Nordendorf erhält 280.000 Euro für die Erweiterung der Grundschule und weitere 50.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Schmutterzwerge“.

erhält 280.000 Euro für die Erweiterung der Grundschule und weitere 50.000 Euro für die Erweiterung der „Schmutterzwerge“. Thierhaupten bekommt für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Peter und Paul 67.000 Euro.

bekommt für die Erweiterung der St. 67.000 Euro. Bobingen erhält 50.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ und ein Baukostenzuschuss zum Neubau der Kindertageseinrichtung „Kleine Farm“ in Straßberg in Höhe von 250.000 Euro. Der Neubau der Kindertageseinrichtung Point IV wird mit 300.000 Euro bezuschusst.

erhält 50.000 Euro für die Erweiterung der „Regenbogen“ und ein Baukostenzuschuss zum der „Kleine Farm“ in in Höhe von 250.000 Euro. Der der Point IV wird mit 300.000 Euro bezuschusst. Diedorf erhält 50.000 Euro für den Neubau eines Kinderhortes in Anhausen , 68.000 Euro für die Erweiterung der Grundschule Diedorf , Außenstelle Anhausen und weitere 50.000 Euro für den Neubau eines Kinderhortes an der Grundschule. Für den Neubau einer Kindertageseinrichtung in Hausen fließen 400.000 Euro.

erhält 50.000 Euro für den eines Kinderhortes in , 68.000 Euro für die Erweiterung der Grundschule , Außenstelle und weitere 50.000 Euro für den eines Kinderhortes an der Grundschule. Für den einer in Hausen fließen 400.000 Euro. Dinkelscherben bekommt für den Ersatzneubau von Freisportanlagen an der Grund- und Mittelschule sowie der Helen-Keller-Schule 54.000 Euro und weitere 100.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Oberschöneberg .

bekommt für den Ersatzneubau von Freisportanlagen an der Grund- und Mittelschule sowie der Helen-Keller-Schule 54.000 Euro und weitere 100.000 Euro für die Erweiterung der . Gessertshausen erhält für den Neubau einer Kindertageseinrichtung mit Bürgerhaus 143.000 Euro.

erhält für den einer mit Bürgerhaus 143.000 Euro. Großaitingen erhält 40.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Mittelstetter Weg.

erhält 40.000 Euro für die Erweiterung der Mittelstetter Weg. Horgau wird mit 70.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Martin bezuschusst.

wird mit 70.000 Euro für die Erweiterung der bezuschusst. Klosterlechfeld bekommt für den Neubau einer Kindertageseinrichtung (Alpenstraße) 500.000 Euro.

bekommt für den einer (Alpenstraße) 500.000 Euro. Königsbrunn erhält 860.000 Euro für Baumaßnahmen an der König-Otto-I.-Grundschule sowie für den Umbau und die Sanierung des Altbaus zur Erweiterung des Hortes. Umbau und Sanierung der Grundschule Königsbrunn Süd werden mit 1,5 Mio. Euro bezuschusst. 150.000 Euro fließen als Baukostenzuschuss zur Sanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Zur Göttlichen Vorsehung“.

Langenneufnach erhält einen Baukostenzuschuss in Höhe von 150.000 Euro zur Erweiterung des Kinderhauses St. Martin .

. Langerringen bekommt 100.000 Euro für den Neubau einer Kita-Einrichtung und 300.000 Euro für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens St. Johannes in Gennach .

bekommt 100.000 Euro für den einer Kita-Einrichtung und 300.000 Euro für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens in . Mickhausen erhält für die Erweiterung der Kita „ St. Wolfgang “ 250.000 Euro.

erhält für die Erweiterung der Kita „ “ 250.000 Euro. Scherstetten bekommt für die Erweiterung des Kindergartens „ Peter und Paul “ 40.000 Euro.

bekommt für die Erweiterung des Kindergartens „ “ 40.000 Euro. Schwabmünchen erhält für den Umbau und die Erweiterung der Kindertageseinrichtung „ Don Bosco “ in Schwabegg 100.000 Euro.

erhält für den Umbau und die Erweiterung der „ “ in 100.000 Euro. Stadtbergen erhält für die Erweiterung der Leopold-Mozart-Grundschule Leitershofen zur Ganztagsschule und für den Umbau zur Verbesserung der Barrierefreiheit 176.000 Euro.

erhält für die Erweiterung der Leopold-Mozart-Grundschule Leitershofen zur Ganztagsschule und für den Umbau zur Verbesserung der Barrierefreiheit 176.000 Euro. Untermeitingen bekommt 131.000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung .

bekommt 131.000 Euro für den einer . Wehringen erhält 40.000 Euro für die Erweiterung der Kita „Vogelnest“.

erhält 40.000 Euro für die Erweiterung der Kita „Vogelnest“. Zusmarshausen kann sich über 50.000 Euro für die Erweiterung der Kita „Die kleinen Strolche“, 23.000 Euro für die Erweiterung des Naturkindergartens „Pusteblume“ und 153.000 für den Neubau einer Kita in Zusmarshausen freuen.

kann sich über 50.000 Euro für die Erweiterung der Kita „Die kleinen Strolche“, 23.000 Euro für die Erweiterung des Naturkindergartens „Pusteblume“ und 153.000 für den einer Kita in freuen. Gersthofen erhält einen Baukostenzuschuss zur Sanierung des Johannes-Kindergartens in Höhe von 123.000 Euro, 160.000 Euro für die Erweiterung der Anna-Pröll-Mittelschule, 226.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung „Via Claudia“ und weitere 500.000 Euro für den Neubau einer Kita in der Ostendstraße.

erhält einen Baukostenzuschuss zur Sanierung des Johannes-Kindergartens in Höhe von 123.000 Euro, 160.000 Euro für die Erweiterung der Anna-Pröll-Mittelschule, 226.000 Euro für den der „Via Claudia“ und weitere 500.000 Euro für den einer Kita in der Ostendstraße. Neusäß erhält 114.000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung in Steppach und weitere 200.000 Euro für den Neubau einer Kita in der Oskar-von-Miller-Straße .

Im Landkreis Augsburg gibt es noch großen Investitionsbedarf

Insgesamt stehen im Jahr 2021 in Bayern Mittel von 650 Millionen Euro für diese Zwecke bereit. Das sind 50 Millionen Euro mehr als im Vorjahr 2020. Simone Strohmayr (SPD) begrüßt die Erhöhung der Mittel, denn sie hält diese staatlichen Zuweisungen für unverzichtbar zur Stärkung der kommunalen Investitionen. Allerdings weist die Abgeordnete darauf hin, dass es in anderen Bereichen immer noch großen Investitionsbedarf gebe, beispielsweise bei der Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur, bei der Sanierung kommunaler Schwimmbäder und insbesondere beim ÖPNV.

„Gerade in der noch immer andauernden Corona-Pandemie ist uns die Stärkung unserer Kommunen besonders wichtig“, stellt Fabian Mehring von den Freien Wählern fest. Er freue sich, dass der Freistaat nun die Kommunen im Landkreis Augsburg mit 9,5 Mio. Euro in Baumaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen unterstütze.

„Egal ob Neubau-, Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen – ohne diese zusätzlichen Mittel wären die Projekte nicht umsetzbar“, betont Georg Winter (CSU) die Bedeutung der Förderung. (AZ)

