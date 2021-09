Wahlkreis Augsburg-Land: Diese Kandidaten wollen 2021 in den Bundestag

Zur Bundestagswahl 2021 treten im Wahlkreis 253 aus den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg zehn Kandidatinnen und Kandidaten an. Ein Überblick.

Die Bundestagswahl 2021 findet am Sonntag, 26. September, statt. Für den Wahlkreis 253, der Teile des Landkreises Augsburg und Aichach-Friedberg (Kommunen Affing, Aichach, Friedberg, Hollenbach, Kissing, Merching, Rehling, Ried, VG Dasing, VG Mering) umfasst, treten insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten an. Hier finden Sie alle Bewerberinnen und Bewerber um das Direktmandat im Kurz-Überblick.

Direktkandidaten im Wahlkreis 253 Augsburg-Land: Hansjörg Durz (CSU)

Hansjörg Durz ist Bürgermeister von Neusäß und sitzt seit 2013 im Bundestag. Dort ist er unter anderem stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss Digitale Agenda.

Hansjörg Durz. Foto: Marcus Merk

Heike Heubach (SPD)

Heike Heubach tritt für die SPD zur Bundestagswahl an. Die Stadtbergerin ist gehörlos und sieht ihre politischen Schwerpunkte in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Heike Heubach. Foto: Andreas Lode

Stefan Lindauer (Grüne)

Stefan Lindauer aus Todtenweis kandidiert bei der Bundestagswahl für die Grünen. Im Frühjahr 2020 forderte er bei der Landratswahl in Aichach-Friedberg Amtsinhaber Klaus Metzger heraus. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Stefan Lindauer. Foto: Marcus Merk

Matthias Krause (FDP)

Matthias Krause tritt für die FDP an. Er arbeitet als geschäftsführender Gesellschafter einer Immobilien-GmbH und einer Versicherung. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Matthias Krause. Foto: Andreas Lode

Rainer Kraft (AfD)

Rainer Kraft sitzt seit 2017 im Bundestag. Der promovierte Chemiker ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Rainer Kraft. Foto: Florian Jäger

Cengiz Tuncer (Linke)

Cengiz Tuncer tritt für die Linke an und möchte den Wahlkampf auch dafür nutzen, seine Partei jenseits der Großstädte weiter zu etablieren. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Cengiz Tuncer. Foto: Matthias Schalla

Marina Jakob (Freie Wähler)

Marina Jakob aus Langweid tritt für die Freien Wähler an. Die Agraringenieurin ist seit 2012 Landwirtin im Nebenerwerb. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Marina Jakob. Foto: Katrin Vogt

Thomas Lidl (ÖDP)

Seit zwei Jahren ist Thomas Lidl Mitglied der ÖDP und tritt nun als Direktkandidat an. Der Kissinger arbeitet als Lehrer. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Thomas Lidl. Foto: Marcus Merk

Alexander Denner (Die Basis)

Alexander Denner aus Kissing will für Die Basis in den Bundestag einziehen. Seit fast 15 Jahren lebt der 39-Jährige in Kissing. Hier geht es zum ausführlichen Porträt.

Alexander Denner. Foto: Andreas Lode

Sami Baydar (Internationalistische Liste)

Der 30-jährige Augsburger ist Direktkandidat für den Wahlkreis Augsburg Land und steht auf Platz drei der Landesliste Bayern. Hier geht es zum ausführlichen Porträt. (AZ)