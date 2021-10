Wander mit: Die Schmutter entlang, Kloster Holzen im Blick

Plus Auf einer entspannten Wanderung im nördlichen Landkreis Augsburg ist nicht nur die Schmutter eine ständige Begleiterin. Tierfreunde kommen voll auf ihre Kosten.

Es fällt nicht leicht, hier loszulaufen und sich vom Kloster Holzen zu entfernen. Der Drang, zuerst die alten Gemäuer und das weitläufige Gelände zu erkunden, ist stark. Und dann lockt da, bei schönem Wetter, auch noch der Biergarten und bei kalten Temperaturen der Innenbereich des Klostergasthofs. Aber nach dem Wandern schmeckt es ohnehin viel besser. Wer nicht in der Nähe wohnt, kann ganz entspannt mit dem Auto zum Kloster Holzen fahren. Hier gibt es reichlich Parkplätze.