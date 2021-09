Warum Martin Sailer nach nur zwei Jahren im CSU-Vorstand zum alten Eisen zählt

Plus Martin Sailer muss als Vize von Parteichef Markus Söder aufhören. Unserer Redaktion erklärten der Augsburger Landrat sowie der schwäbische CSU-Chef Markus Ferber, warum.

„Unter anderen Umständen“ hätte er wieder für den Posten kandidiert, wie er sagt. Doch die Umstände waren nicht danach und deshalb muss Martin Sailer (51) am Wochenende beim CSU-Parteitag in Nürnberg einen von fünf Stellvertreterposten von Parteichef Markus Söder abgeben. Erst vor zwei Jahren war Sailer erstmals zum CSU-Vize gewählt worden.