Warum die Grünen der Preiserhöhung im Nahverkehr zustimmen

Eigentlich finden die Grünen höhere Preise in Bus und Bahn schlecht. Nun erklären sie, warum sie im Falle des Augsburger Verkehrsverbundes AVV zugestimmt haben.

Grundsätzlich halten die Grünen im Kreis Augsburg die Tariferhöhung für den falschen Weg, wenn man Menschen für den öffentlichen Nahverkehr gewinnen will. Deshalb habe man der zum 1. Juli anstehenden Preiserhöhung nur zähneknirschend zugestimmt, so die Fraktionschefin im Kreistag, Silvia Daßler.

Silvia Daßler, Fraktionschefin der Grünen im Kreistag von Augsburg. Foto: Daßler

In einer Presseerklärung liefert sie folgende Begründung: "Uns wurde erklärt, dass der Landkreis hier in einer vertraglichen Verpflichtung stehe gegenüber den anderen Gesellschaftern und den 24 Partnern des AVV. Der Vertrag sieht vor, dass eine indexbasierte Tariferhöhung automatisch erfolgt, wenn deren Voraussetzungen vorliegen. Hätten wir dem nicht zugestimmt, wäre der Beschluss vom Oktober 2020 zur Verschiebung der Tariferhöhung dadurch aufgehoben worden und wir hätten die Tariferhöhung ab dem 1. Januar 2020 rückwirkend vornehmen müssen." Diese Erhöhung war auf den 1.7. verschoben worden, was dem AVV Einnahmeausfälle bescherte, die die Gesellschafter ausgleichen mussten.

Grüne: Der Freistaat muss mehr bezahlen

Daßler betont, dass sie der indexbasierten Preisgestaltung kritisch gegenüber steht. "Wir müssen diskutieren, ob das der richtige Mechanismus ist." Ganz deutlich sei jetzt noch einmal geworden, dass es Reformen für den öffentlichen Nahverkehr brauche. "Wir brauchen attraktive Angebote neben günstigen Abo-Modellen. Wir brauchen auch größere Verkehrsverbünde und wir brauchen eine andere Finanzierung." Dafür müsse sich der Freistaat sehr viel stärker finanziell engagieren. (AZ)

