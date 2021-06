Warum hinkt der Landkreis Augsburg beim Impfen hinterher?

Bürger wollen von Landrat Martin Sailer wissen, warum das Augsburger Land langsamer impft als der restliche Freistaat und wie gefährlich die Delta-Variante ist.

Landrat Martin Sailer hat in seiner Bürgersprechstunde wieder Fragen von Bewohnern aus dem Augsburger Land beantwortet. Er erklärte, weshalb die Impfungen im Landkreis Augsburg langsamer vonstatten gehen als im anderen Regionen Bayerns: "Wir haben in den vergangenen Wochen nur Impfstoff für Zweitimpfungen bekommen", sagt Sailer. Seit Hausärzte impfen, bekämen die Zentren außerdem weniger Vakzin ab. "In Regionen, in denen es viele Hausärzte gibt, werden derzeit mehr Menschen geimpft, als das im Landkreis Augsburg der Fall zu sein scheint." Hoffnung macht, dass die Zentren für diese und kommende Woche zusätzliche Impfstofflieferungen bekommen.

Aktuell steht im Augsburger Land wieder mehr Vakzin zur Verfügung als in den vergangenen Wochen. Einen Großteil der Impfungen übernehmen an den meisten Tagen Hausärzte.

Grund zur Sorge bereitet derweil die Delta-Variante des Coronavirus. Die Mutante ist laut manchen Experten ansteckender als andere Varianten und sorgt für viele Krankenhausaufenthalte. Hat sie auch bereits das Augsburger Land erreicht? "Wir haben erste Fälle und gehen von einer größeren Dunkelziffer im Landkreis aus", sagt Sailer. "Wir befürchten, dass sich die Delta-Variante auch hier weiter ausbreiten wird."

Warum müssen ältere Schüler immer noch Maske tragen?

Schüler weiterführender Schulen fragen sich, weshalb sie im Unterricht noch eine Maske tragen und sich vorher testen müssen. Sailer erklärte, dass an Grundschulen, wo es keine Maskenpflicht mehr gibt, nun bei einer Ansteckung ganze Klassen in Quarantäne müssten. "Das oberste Ziel des Kultusministeriums ist es, dass der Unterricht bis zu den Sommerferien in Präsenz stattfinden kann." (mjk)

