Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Warum viele Sirenen im Landkreis Augsburg modernisiert werden müssen

Plus Sirenen warnen Menschen und alarmieren Retter. Doch was ist, wenn der Strom ausfällt? Bei einigen Modellen im Kreis Augsburg gibt es da ein Problem.

Von Christoph Frey

Nach der Hochwasserkatastrophe vom Sommer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Frage wieder in den Vordergrund gerückt: Wie sollen die Menschen im Ernstfall schnell und effektiv gewarnt werden? Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister rief am Mittwoch bei einer Besprechung im Landratsamt die Bürgermeister dazu auf, Sirenen im Augsburger Land zu modernisieren.

