Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Warum zwei Männer aus dem Landkreis den 11. September nie vergessen werden

Plus Der Terroranschlag auf das World Trade Center jährt sich zum 20. Mal. Zwei Menschen aus dem Kreis Augsburg blicken unterschiedlich auf die Ereignisse von damals zurück.

Von Bianca Dimarsico

Obwohl es 20 Jahre her ist, erinnert sich Herbert Völk aus Gersthofen noch genau an den 11. September 2001. Er war damals auf Geschäftsreise in Chicago und erfuhr erst durch einen Anruf seiner Frau aus Deutschland von dem Anschlag auf das World Trade Center. Gemeinsam mit seinen Kollegen sah er dann im Fernsehen, wie im rund 1300 Kilometer entfernten New York das zweite Flugzeug in den Südturm raste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen