Was Touristen in den Landkreis Augsburg lockt

Plus Die Gästezahlen im Landkreis Augsburg sind gesunken. Ein Experte erklärt, was dagegen getan werden kann.

Das Potenzial ist da. Es wird nur nicht richtig genutzt. So etwa lautet das Fazit des Tourismus-Experten Cornelius Obier. Der Chef der Unternehmensberatung Projekt M hat den Landkreis Augsburg unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wie die Tourismusbranche in Schwung gebracht werden kann. Oberstes Ziel sei nicht allein, den Hoteliers mehr Gäste zu organisieren. "Wir wollen damit die Lebensqualität der Bürger vor Ort verbessern", sagt er. Bis dahin ist der Weg noch weit.