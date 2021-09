Was brauchen die Menschen im Kreis Augsburg für ein gesundes Leben?

Plus Laut einer Umfrage achten viele auf ihre Ernährung und treiben regelmäßig Sport. Kritsch sehen sie die Versorgung mit Fachärzten und Psychotherapeuten.

Treiben Sie Sport? Wie steht es mit der Ernährung? Und wie kommen Sie mit den Ärzten zurecht? Fast 1500 Menschen haben vor Kurzem das Thema Gesundheit im Landkreis unter die Lupe genommen. Die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus des Gesundheitsamtes hatte ihnen Fragebögen zugesendet. Gut drei Prozent der Landkreisbevölkerung hatte die Post erhalten. Jetzt liegen die Antworten vor.