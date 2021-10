Wegen Facebook-Kommentar vor Gericht: Was ist erlaubt und was nicht?

Plus Ein 50-Jähriger soll Nazi-Parolen im Internet gepostet haben, deshalb wird er verurteilt. Die Richterin macht klar: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.

Wer im Internet verfassungswidrige oder hasserfüllte Nachrichten postet, muss mit Konsequenzen rechnen. Das zeigt ein aktueller Fall aus dem nördlichen Landkreis. Ein 50-Jähriger kommentierte einen Post der Polizei bei Facebook mit Nazi-Parolen. Nun wurde der Mann dafür verurteilt. Doch vor Gericht will er sich keiner Schuld bewusst sein.