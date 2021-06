Landkreis Augsburg

25.06.2021

Weitere Unwetternacht hinterlässt vollgelaufene Keller

Land unter bei Starkregen: Dieses Bild entstand am Donnerstagabend in Langweid.

Plus Zu den Betroffenen zählt die Internationale Schule in Gersthofen. Dort muss man Klassenzimmer räumen und steckt mitten in den Vorbereitungen für einen Neubau.

Von Christoph Frey

Die nächste Unwetternacht im Augsburger Land ist diesmal glimpflicher verlaufen. 17 Einsätze meldeten die Feuerwehren im Landkreis Augsburg. Schwerpunkt war erneut die Landkreismitte, wo Keller vollliefen sowie Straßen und Wege überflutet worden sind.

