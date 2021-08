Landkreis Augsburg

vor 11 Min.

"Wer bin ich?" Gesucht wird diesmal ein Schauspieler

Der kleine Bub auf dem Foto musste in seinem späteren Leben als Schauspieler viele Texte lernen.

Plus Sommerquiz: In der achten Folge geht es um einen aus dem Fernsehen bekannten Mann aus Stadtbergen. Um wen handelt es sich auf dem Kinderfoto?

Von Ingrid Strohmayr

Wer ist auf dem Kinderfoto zu sehen? Diese Frage stellt sich bei unserem Sommerquiz "Wer bin ich?" an jedem Tag. Auf 20 Bildern sind bekannte Persönlichkeiten aus dem Augsburger Land zu erkennen. In den Texten gibt es Hinweise, um welchen Mann oder welche Frau es sich handelt. In Teil acht wird ein Schauspieler gesucht.

