Wer hat das schönste Fan-Bild aus dem Kreis Augsburg geschickt?

Jogis Jungs sind bei der Fußball-EM draußen. Bei unserer Suche nach dem Super-Fan wird es dagegen jetzt erst richtig spannend. Es winken attraktive Preise.

Ach, wie schade: Gerade ist unsere Fan-Aktion im Augsburger Land so richtig angelaufen, da sind Jogis Jungs schon wieder draußen. Aus in Wembley, EM-Zug abgefahren, Fußball-Deutschland trauert und blickt bang in die Zukunft.

Zumindest um den Fan-Nachwuchs aus dem Augsburger Land braucht man sich nicht zu sorgen. Das zeigen die hübschen Bilder, die uns in den vergangenen Tagen erreicht haben. Darunter auch das von Hanneli (elf Monate) und Jonatan (acht Monate). Sie sind Cousine und Cousin und wachsen zusammen in einem Haus in Deuringen auf. Während die beiden Elternpaare inklusive Opa Fußball schauen, verbringen die beiden ihre Zeit auf einer Spieldecke, jagen Luftballone und unternehmen die ersten Krabbelversuche. Fotografiert wurde die Szene von Miriam Gruber (Jonatans Mama), der Rest der Familie versuchte sich als Bespaßungskommando - mit mäßigem Erfolg. "Fußball ist manchmal einfach eine sehr ernste Sache", schreibt Mama Miriam.

Wohl wahr, aber wenigstens ist für den Fan-Nachwuchs aus dem Augsburger Land das Turnier noch nicht vorbei. Im Gegenteil, es geht jetzt erst so richtig los. Die an unsere Redaktionen in Schwabmünchen und Gersthofen geschickten Bilder haben wir nämlich zu einer Bildergalerie zusammengestellt. Der Clou: Per Klick können Sie abstimmen, welches Bild Ihnen am besten gefällt. Die Abstimmung läuft, solange die EM geht. Das Endspiel in Wembley ist für den 11. Juli angesetzt. Nach diesem Tag endet die Abstimmung und bei dieser gibt es sogar zwei Sieger.

Fan-Wettbewerb: Das gibt es zu gewinnen

Die Absender der beiden Bilder, die die meisten Stimmen erhalten, dürfen sich über jeweils einen Gutschein im Wert von 50 Euro für einen Getränkemarkt freuen, den kann man im Sommer immer brauchen.

Doch auch die anderen Teilnehmer haben Chancen. Unter ihnen verlosen wir Fan-Schals und -Shirts sowie Bälle. Damit wäre dann die Ausrüstung für den nächsten Fan-Wettbewerb schon einmal beieinander. Jetzt aber genug der Worte. Nun heißt es: Schauen, freuen, klicken und die Sieger finden.