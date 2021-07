Landkreis Augsburg

Wetter: Was geschieht, wenn der Sommer ins Wasser fällt?

Plus Regen und kein Ende: Der Juli ist zur Zeit alles andere als sommerlich im Augsburger Land. So kommen Landwirte, Förster und Veranstalter mit dem Wetter zurecht.

Von Katja Röderer

Fast unaufhörlich strömt in diesem Sommer das Wasser vom Himmel. Die Feuerwehren im Landkreis Augsburg haben schon tagelang vollgelaufene Keller leergepumpt und Bäume von den Straßen geräumt. In manchen Regionen in Deutschland musste sogar der Katastrophenfall ausgerufen werden. Besserung ist erst mal nicht in Sicht. Deshalb bangen die Kulturschaffenden im Landkreis am Wochenende um ihre Veranstaltungen und die Landwirte um ihre Ernte. Bleibt die Frage, wann es mal wieder richtig Sommer werde. Und warum manche Leute mit diesem Wetter gerade sehr zufrieden sind. Die gibt es doch tatsächlich.

