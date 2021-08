Wie Kinder im Landkreis trotz Pandemie sicher schwimmen lernen

Plus Nach der Ferienschwimmwoche in vier Freibädern im Kreis Augsburg können nun 100 Kinder (noch besser) schwimmen. Warum es wenig nützt, nur einen Kurs zu machen.

Bei der Ferienschwimmwoche des Landkreises im Panoramabad Dinkelscherben haben die Kinder ihren Spaß. Fröhlich springen sie ins Wasser, ziehen ihre Bahnen und tauchen am Beckenboden nach Ringen. Trotz bewölktem Himmel und nur knapp 20 Grad lassen sie sich den Spaß nicht verderben. Die Nachfrage war sehr groß.