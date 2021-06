Landkreis Augsburg

Wie Schule im Kreis Augsburg im nächsten Jahr wieder besser werden kann

Plus Schule und Unterricht können im nächsten Jahr wieder einfacher werden, glaubt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. So könnte es gelingen.

Von Jana Tallevi

Schon eineinhalb Jahre Pandemie-Erfahrung – das könnte auch Vorteile für das kommende Schuljahr bieten. Denn weil so viele verschiedene Szenarien von Fallzahlen-Entwicklungen und Hygienekonzepten schon da gewesen sind, sollte es nicht schwer sein, nun verlässliche Regeln für alle Eventualitäten aufzustellen. Lehrkräfte, aber auch Eltern und Kinder, wüssten dann jeweils, was auf sie zukommt. Schule könnte wieder verlässlicher werden. So zumindest sieht das der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) im Landkreis Augsburg. Doch noch mehr könnte besser gemacht werden.

