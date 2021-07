Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Wie der Borkenkäfer den Wäldern im Augsburger Land zusetzt

Förster Christoph Pascher zeigt den Waldbesitzern an einem Baum, wie man unter der Rinde den Befall mit dem Borkenkäfer erkennt.

Plus Mit dem Sommer kommt der Borkenkäfer und befällt Bäume. Förster im Augsburger Land zeigen Waldbesitzern, was sie gegen den Schädling machen können.

Von Regine Kahl

Es ist ein gutes Jahr für Waldbesitzer: Die vielen Niederschläge halten die Zahl der Schädlinge geringer und die Holzpreise sind hoch wie lange nicht. Und dennoch: Immer wieder nisten sich Borkenkäfer in Fichten ein und dann herrscht Alarmstimmung. In hohem Tempo vermehren sich die Käfer und schwärmen auf umliegende Bäume aus. Wie erkenne ich, ob ein Baum befallen ist und was muss ich tun? 30 Waldbesitzer ließen sich darüber bei einer Veranstaltung im Forst bei Oberschönenfeld von Experten schulen.

