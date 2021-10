Wie die hohen Energiekosten Hartz-IV-Empfänger treffen

Plus Die Energiekosten steigen stark. Das Jobcenter für den Kreis Augsburg befürchtet spätestens im Januar Auswirkungen für die Kunden.

Mit bangen Erwartungen blicken Tausende Menschen dem neuen Jahr entgegen. Schuld sind die steil steigenden Energiekosten. Sie dürften unter anderem den Hartz-IV-Empfängern im Augsburger Land zu schaffen machen. Das ergab eine Anfrage unserer Redaktion beim für den Landkreis Augsburg zuständigen Jobcenter, der von Arbeitsagentur und Landkreis gemeinsam getragen wird.