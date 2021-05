Landkreis Augsburg

vor 38 Min.

Wie gut und sicher ist das Trinkwasser im Landkreis Augsburg?

Plus Wie sauber ist das Trinkwasser im Augsburger Land? Das Wasserwirtschaftsamt spricht von hoher Qualität, warnt aber: Das muss nicht so bleiben. Es gibt Alarmzeichen.

Von Marco Keitel

Es ist kühl, frisch, und viele trinken es lieber als die Alternative aus dem Supermarkt: das Leitungswasser im Landkreis Augsburg. Nur jeder fünfte trinkt in Deutschland kein Wasser aus der Leitung. In manchen Teilen des Augsburger Landes dürften es aufgrund der Chlorungen etwas mehr sein. Dennoch: Die Wasserqualität im Landkreis ist hoch. Das versichert das zuständige Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth. Nur, dass das so bleibe, sei nicht sicher.

Themen folgen