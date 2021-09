Landkreis Augsburg

18:45 Uhr

Wie ist die Stimmung am Tag nach der Wahl? Spurensuche im Kreis Augsburg

Plus Die CSU verliert deutlich an Stimmen, bleibt aber überall im Landkreis stärkste Partei. Große Unterschiede gibt es in den Kommunen, was Platz zwei angeht. Woran liegt das?

Von Philipp Kinne

Das Augsburger Land gilt traditionell als CSU-Hochburg. Auch bei dieser Bundestagswahl bleibt die Partei in allen Kommunen im Landkreis auf dem ersten Platz. Doch die Verluste sind immens. Teils weit über zehn Prozent Verlust verzeichnen die Christsozialen. Was den zweiten und dritten Platz bei den Zweitstimmen angeht, gibt es große kommunale Unterschiede. Wir haben uns am Tag nach der Wahl im Augsburger Land umgehört. Eine Spurensuche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

