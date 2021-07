Wieder leichte Entspannung beim Corona-Inzidenzwert im Kreis Augsburg

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Augsburg ist erneut leicht gesunken und beträgt nun 13,8. Aber es gibt erneut ein Todesopfer.

Das Robert-Koch-Institut meldet für Freitag einen gesunkenen Inzidenzwert. Am Vortag betrug dieser noch 16,2. Es kamen vier Neuinfizierte hinzu. In den vergangenen Tagen waren immer wieder einzelne Todesopfer zu beklagen, auch am Freitag wird wieder ein Todesfall vom Landratsamt gemeldet. Die Gesamtzahl beträgt nun 231.

Zuletzt vier Menschen im Kreis Augsburg wegen Corona gestorben

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, waren die drei gemeldeten Verstorbenen bis zum Mittwoch 80, 63 und 66 Jahre alt. Alle wohnten im südlichen Landkreis. Vom aktuellen Todesfall sind noch keine Einzelheiten bekannt.

Und so sah es in den Nachbarlandkreisen aus: Aichach-Friedberg meldet am Freitag unverändert 3,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Im Landkreis Donau-Ries 6,0, Günzburg 7,9 und Landsberg 4,2. Nur der Landkreis Dillingen sticht mit 22,8 hervor. Hier hat es einen Ausbruch an der Realschule Wertingen gegeben. (AZ)

