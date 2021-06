Landkreis Augsburg

vor 20 Min.

Wirft Corona doch noch die Urlaubspläne über den Haufen?

Plus Die Corona-Inzidenz ist niedrig, die Urlaubssaison beginnt. Warum das Virus für Reisende aus dem Landkreis Augsburg trotzdem eine große Rolle spielt.

Die Menschen aus dem Augsburger Land wollen wieder in den Urlaub. Nach einem Winter und einem halben Frühling mit Lockdown, Homeoffice, und wenigen Gründen, die eigenen vier Wände zu verlassen, zieht es sie in die Ferne. Als Erste bekommen das diejenigen mit, die Reisen verkaufen. Christoph Kain vom Reisebüro Diedorf sagt: "Die Lust ist wieder da." Die Nachfrage nach Reisen steige. "Da kommt gut was rein."

