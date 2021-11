Wirte sind verzweifelt: „Einer nach dem anderen sagt die Weihnachtsfeier ab.“

Plus Mit den verschärften Corona-Maßnahmen haben die Restaurants erheblich zu kämpfen. Gastronomen aus dem Landkreis Augsburg erzählen von Verunsicherung und Absagen.

Mit großer Sorge blicken die Gastronomen in der Region auf die nächsten Wochen. Zurzeit hagelt es Absagen für die Vorweihnachtszeit. Die Bücher des Landgasthofes Demharter in Wörleschwang bei Zusmarshausen waren eigentlich voll mit Reservierungen. Viele Firmen hätten schon vor einem Vierteljahr ihre Weihnachtsfeiern angemeldet, erzählt Georg Demharter. Doch jetzt: „Einer nach dem anderen storniert. Bei vielen Firmen sind nicht alle Mitarbeiter geimpft, deswegen sagen sie die Weihnachtsfeiern bei uns ab.“