Witty-Chemie: Darum hat der Vater den Chefposten jetzt für den Sohn geräumt

Plus Interview: Hubert und David Witty sprechen darüber, wie es ist, ein Familienunternehmen zu führen. Dabei musste der Vater selbst lange auf diesen Moment warten.

Es sind die Menschen, die den Landkreis Augsburg prägen und es ist der Landkreis, der besondere Bewohnerinnen und Bewohner hervorbringt. In unserer Serie "Menschenbilder" wollen wir einige von ihnen vorstellen. Heute sind es Dr. Hubert (65) und David (33) Witty. Der Vater hat die Geschäftsleitung des Familienunternehmens aus der Hygienebranche gerade an seinen Sohn übergeben.