Wo die Menschen im Augsburger Land am meisten Geld verdienen

Plus Hinter dem Wort "Sozialraumanalyse" stecken spannende Details zum Landkreis Augsburg. Zum Beispiel: In welchem Ort wohnen die Menschen mit den höchsten Einkommen?

Wie viele Kindergartenkinder muss die Kommune in den kommenden Jahren betreuen? Ist das Angebot an Pflegeplätzen für Senioren ausreichend? Wo arbeiten die Bürger, wo können potenzielle Neubürger wohnen? Und wo ist das durchschnittliche Einkommen besonders hoch?