Wo sind die geheimen Pilzplätze unserer Leser im Landkreis Augsburg?

Nach einem kurzen Intermezzo im Juli hat die Pilzsaison nun endgültig begonnen. Wo sind die besten Sammelplätze im Augsburger Land? Wir sammeln Tipps und Fotos.

Dass ein nasser Sommer durchaus auch seine guten Seiten hat, wissen vor allem die Pilzexperten im Augsburger Land. Feuchtigkeit ist noch genug im Boden und seitdem die Sonne vom Himmel lacht, sprießen auch die Fruchtkörper fleißig aus dem Boden. Bereits im Juli hatte es ein kurzes Intermezzo gegeben. Doch nun ist die Saison endgültig eröffnet.

"Wenn nach starken Regenfällen die Temperaturen wieder steigen, ist das stets ein gutes Zeichen", sagt Günther Groß, der Vorsitzende des Königsbrunner Pilzvereins. Von daher war er nicht überrascht, dass bereits im Juli Braunkappen und Co. aus dem Boden schossen. Zwar hatte es im August eine mehrwöchige Lücke in Sachen Ernte gegeben, seit einigen Tagen aber passt das Zusammenspiel von Feuchtigkeit und Wärme optimal.

Die Saison hat begonnen: Die Pilz-Hotspots im Kreis Augsburg

Einer, der sich ebenfalls jedes Jahr aufs Neue freut, wenn die Pilze ihre Kappen gen Himmel recken, ist Forstbetriebsleiter Hubert Droste aus Zusmarshausen. Er war überrascht, dass in diesem Jahr die Pfifferlinge schon im Juli so aktiv waren. "Gut versteckt unter Springkraut, Farn und Moos hatte ich genügend für eine köstliche Mahlzeit gefunden", sagte er zu den erfreulich frühen Funden im Wald. Nur einen Tag später habe er an gleicher Stelle die nächste Ernte einfahren können. "Sehr zur Freude meiner Freunde, die auch etwas abbekommen haben", teilte er mit.

Waren auch Sie bereits erfolgreich bei der Pilzsuche? Schicken Sie uns doch ein Foto Ihres schönsten Exemplars oder der gesammelten Ernte. Gerne auch mit einer kurzen Beschreibung des Fundorts. Natürlich müssen Sie nicht Ihre geheimen Plätze verraten, aber eine ungefähre Angabe, also beispielsweise im Norden oder Süden des Naturparks Westliche Wälder wäre schön, damit wir wissen wo die Hotspots im Augsburger Land sind.

Bitte Ihren Namen und den Wohnort nicht vergessen. Kontakt: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de, Stichwort: Pilze.