Zum Start eines "normalen" Schuljahrs

Maske, Selbsttests, Quarantäne: Was uns inzwischen als der Beginn eines "normalen" Schuljahrs verkauft wird.

Die gute Nachricht vorneweg: Denkt man sich die Maske weg und sieht man über die zwei- bis dreimal wöchentlichen Corona-Selbsttests in den Schulen hinweg, scheint es fast so, als würde am Dienstag ein ganz normales Schuljahr beginnen. Okay, dass schwangere Lehrerinnen nicht mehr im Klassenzimmer unterrichten dürfen, hat jetzt im letzten Moment noch einmal einen Teil der Planungen im Schulamt und in den weiterführenden Schulen durcheinandergewirbelt.

Und dass eventuell, bei einem positiven Selbsttest, doch wieder der ein oder andere Schüler oder auch doch wieder ganze Klassen in Quarantäne müssen, im Moment Distanzunterricht aber noch gar nicht wieder vorgesehen ist, das sollte man vielleicht nicht so sehr in den Vordergrund stellen. Schließlich ist das Kultusministerium doch froh, dass es endlich einheitliche Regelungen gibt - abgesehen freilich von den Einzelfallentscheidungen in den jeweiligen Gesundheitsämtern.

Flexibel bleiben - in der Schule wie in jeder Familie

Galgenhumor - das ist es vielleicht, was die Familien zum ersten Schultag auch im dritten Corona-Schuljahr verspüren. Als sicher kann gelten: Auch in den nächsten Monaten werden die Schulfamilien noch ganz schön flexibel bleiben müssen. Aber das kennen Eltern und Kinder aus ihrem Alltag ja ohnehin. Also doch ein "normales" Schuljahr.