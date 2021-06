Zwölf Prozent weniger: Dem AVV laufen die Stammkunden davon

Nachdem der Verkehrsverbund eine Preiserhöhung angekündigt hat, fordert die ÖDP ein flexibles Ticket für Pendler. Das soll den Verlust an Abokunden bremsen.

Mit deutlicher Kritik reagiert die ÖDP im Landkreis Augsburg auf die Ankündigung einer erneuten Tariferhöhung im AVV. Für den Nahverkehr mit Bus und Bahn sollen die Preise ab Juli um 3,2 Prozent steigen.

ÖDP-Chefin Gabriele Olbrich-Krakowitzer beklagt in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt: "Wir haben allein bis Januar fast zwölf Prozent der Abo-Kunden verloren. Noch im Sommer vergangenen Jahres wurde auf Anfrage der ÖDP hin versichert, dass es nur wenige Abo-Kündigungen gäbe. Daher dürfte das bei Weitem nicht die absolute Zahl der Abo-Kündigungen bis heute sein, denn der verstärkte Einsatz von Homeoffice begann erst zum Anfang diesen Jahres."

Für die ÖDP sei nicht nachvollziehbar, warum der AVV nicht auf das veränderte Mobilitätsverhalten durch die geänderte Arbeitssituation vieler Menschen reagiere. Während andere Kommunen diesem längst durch ein geändertes Angebot Rechnung getragen haben, falle dem AVV nichts anderes ein als die Situation zu beobachten, bemängelt Olbrich-Krakowitzer.

AVV: So könnte ein flexibleres Ticket funktionieren

Bereits am 1. März habe die ÖDP einen Antrag eingebracht, dass der AVV ein flexibles Ticket entwickeln möge, damit Abo-Kunden, die nun nur noch teilweise an den Arbeitsplatz fahren müssen, dies weiterhin zu einem akzeptablen Preis mit dem AVV tun könnten. Der Preis richte sich dann nach der Anzahl der gebuchten Fahrten. Wer also nur noch an zwei statt vier Wochen an den Arbeitsplatz fahren müsse, zahle auch nur noch den halben Abo-Preis und müsse sich nicht auf feste Wochentage festlegen.

Einzelfahrscheine oder Streifenkarten, wie von AVV-Chefin Linda Kisabaka angeführt, seien hier in der Regel überhaupt keine Option, weil viel zu teuer. "Es stellt sich die Frage warum bei uns nicht geht, was in anderen Kommunen offensichtlich möglich ist, nämlich kurzfristig ein neues Angebot zu schaffen", so die ÖDP-Politikerin Olbrich-Krakowitzer. Es werde Zeit, dass die Politik klar Farbe bekenne. Wer mit dem ÖPNV eine Alternative zum eigenen PKW bieten wolle, der müsse die Konditionen attraktiv gestalten. (AZ)

