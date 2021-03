vor 46 Min.

Landkreis Augsburg kann bald die nächste Gruppe mit Prio 2 impfen

Plus Sobald das Impfen mit dem AstraZeneca-Impfstoff weitergeht, werden die Impftermine wieder wie bisher vergeben. Nun kommt die nächste priorisierte Gruppe dran.

Von Angela David

Durch den Impfstopp ist auch die Immunisierung der Bevölkerung in der Region ins Stocken geraten, doch nun kann es weitergehen - auch mit dem Vakzin von AstraZeneca. Das ist für den Landkreis Augsburg besonders bedeutsam, denn hier ist man mit dem Impfen der über 80-Jährigen so gut wie durch. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, wird der Landkreis den Impfstoff von AstraZeneca nach den Vorgaben der vorgesetzten Behörden weiter verimpfen, sobald es wieder zulässig ist. Dafür werden die Terminvergabe unverändert für jene, die sich beim Bayerischen Impfzentrum registriert haben, und die Impfung genauso verlaufen, wie das auch bisher der Fall war.

Nach dem Impfstopp mussten 24 Dosen entsorgt werden

Nach dem bundesweiten Impfstopp musste der Landkreis 24 Impfdosen von AstraZeneca wegwerfen, die am Montag bereits auf Spritzen aufgezogen waren. Laut Landratsamt sind derzeit noch 3000 Dosen AstraZeneca vorrätig, die gekühlt sechs Monate haltbar sind.

Es konnte inzwischen "nahezu allen" Ü-80-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden - ob sie es dann wahrnehmen, steht auf einem anderen Blatt. "Nahezu alle bedeutet, dass wir inzwischen alle Ü-80-Jährigen angeschrieben haben und den Personen, die sich bisher für eine Impfung entschieden haben, einen Impftermin geben konnten", so die Pressesprecherin Annemarie Scirtuicchio. Allerdings gebe es immer wieder Personen, die sich noch im Nachgang für eine Impfung entscheiden. Bis zum Donnerstag haben im Landkreis über 21.000 Menschen die Erstimpfung erhalten, über 10.000 auch schon die Zweitimpfung. Bei Impfaktionen vor Ort erhalten in diesen Tagen weitere Senioren der höchsten Priorisierungsgruppe 1 ihre Impfung, zum Beispiel knapp 500 am Freitag in der Stadthalle Neusäß.

Fast 12.000 Menschen sind in Gruppe 2 registriert

Somit kann es nicht mehr lange dauern, bis mit der Impfung der nächsten Gruppe aus der Priorisierungsgruppe 2 begonnen werden kann. Dazu gehören laut Impfverordnung unter anderem Menschen über 70 Jahre, mit einer Demenz, behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen oder schweren Vorerkrankungen sowie Adipositas (mit BMI über 40), Polizei- und Einsatzkräfte, Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in besonders relevanten Positionen zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur oder Menschen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen untergebracht oder tätig sind. Das Landratsamt weiß von rund 11.700 Landkreisbürgern in dieser Priorisierungsgruppe 2, die im amtlichen Meldesystem Bay-Imco registriert sind und bisher noch kein Impfangebot bekommen haben.



