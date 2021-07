Landkreis

Radtour zu Augsburger Sehenswürdigkeiten in Natur und Kultur

Plus Wie der Stadtberger Ulrich Koppold seinen Gästen die Schönheiten seiner Heimat auf dem Fahrrad nahe bringt. Von herrlicher Natur bis zum Herz von Augsburg.

Von Oliver Reiser

Der Stadtberger Ulrich Koppold ist ein weit gereister Mann. Indien, die USA, Brasilien und immer wieder die Slowakei. Wer viel in der Weltgeschichte herumkommt, der bekommt auch viele Gäste. Denen zeigt der 69-Jährige seine Heimat auf ganz besondere Weise: mit dem Fahrrad. Zwischen einem Besuch in der Slowakei und der Fortsetzung einer Wanderung durch das Piemont hat er den radelnden Reporter auf diese Tour, die als Höhepunkt mitten durch das Herz der Stadt Augsburg führt, mitgenommen. Es ist in der Tat ein ganz besonderes Gefühl, vom Kopfsteinpflaster in der Maximilianstraße durchgeschüttelt zu werden.

