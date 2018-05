vor 48 Min.

Landkreis sucht Lücken im Radwegenetz

Workshop mit Bürgern in der Berufsschule Neusäß

Wo gibt es im Landkreis Lücken im Radwegenetz und wo fehlen am Zielort sichere Abstellmöglichkeiten? Das will das Landratsamt jetzt von seinen Bürgern wissen. Denn der Landkreis Augsburg hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr nachhaltig zu fördern. Dazu wird seit Anfang dieses Jahres ein umfassendes Radverkehrskonzept erarbeitet.

Der Fokus liegt dabei auf dem Alltagsradverkehr. Denn Strecken bis zu fünf Kilometer können nach Ansicht des Landratsamts ohne große Anstrengungen auch mit dem Fahrrad bewältigt werden. Wo das Radwegenetz aber noch verbessert werden kann, dass sollen die Bürger nun selbst in einem Workshop anbringen können. Termin ist am Donnerstag, 17. Mai, um 18 Uhr in der Berufsschule Neusäß. Hier können die Alltagsradler auf großen Landkarten darstellen, wo es ihrer Meinung nach beim Radverkehr klemmt und welche Netzlücken unbedingt geschlossen werden müssen. Des Weiteren können Ideen zu geeigneten Standorten von zusätzlichen Fahrradabstellanlagen eingezeichnet werden.

Meldungen zu Lücken im Radwegenetz oder sonstigen Hindernissen können auch über die Meldeplattform RADar! unter www.landkreis-augsburg.de/radar oder direkt an die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Mareike Hartung, via E-Mail an radverkehr@lra-a.bayern.de, weitergegeben werden. (AL)