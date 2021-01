vor 17 Min.

Landratsamt Augsburg gibt keine FFP2-Masken aus: Sie sind trotzdem erlaubt

So sehen die Masken aus, die in Neusäß ausgegeben wurden. Sie tragen kein CE-Siegel aber dürfen trotzdem in Bus und Bahn verwendet werden.

Das fehlende CE-Siegel auf den Masken, die für den Kreis Augsburg beschafft wurden, hat Verwirrung ausgelöst. Das Landratsamt hat eine gute Nachricht.

Von Sören Becker

Die Dame, die sich am Stand in Neusäß eine Maske holt ist enttäuscht: "Ich mache mir einfach Sorgen, dass ich mir mit den Masken einen Strafzettel einfange", sagt sie. Grund dafür ist das fehlende CE-Zeichen auf den Masken, die die Gemeinden im Landkreis Augsburg an Bedürftige verteilen. Dieses weist auf eine FFP2-Zertifizierung hin. Scheinbar ging es nicht nur der Neusässerin so.

Masken des Landratsamtes Augsburg sind genauso sicher wie FFP2

Wer braucht welches Dokument, um in Neusäß eine Maske zu kriegen? 1 / 6 Zurück Vorwärts Bedürftige Neusässer über 15 Jahren erhalten fünf Masken. Um berücksichtigt zu werden, muss man obdachlos sein oder einen der folgenden Nachweise erbringen und einen Personalausweis zum Abgleichen dabeihaben.

Einen aktuellen Bescheid eines Jobcenters beziehungsweise eine Bescheinigung über die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Einen aktuellen Bescheid oder eine Bescheinigung eines Sozialhilfeträgers (Landratsamt Augsburg oder Bezirk Schwaben) über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung.

Einen Berechtigtenausweis für die Tafel.

Obdachlose werden gegebenenfalls auch nach persönlicher Bekanntheit versorgt.

Asylbewerber bekommen Masken über ihre Betreuer in den Unterkünften.

Die Masken stammen vom Landratsamt, das sie wiederum vom bayerischen Gesundheitsministerium hat. Wie das Landratsamt mitteilt, hat man wegen des fehlenden Siegels bereits mehrere Nachfragen aus den Gemeinden erhalten. Laut der Behörde gibt es aber keinen Grund zur Sorge: " Es handelt sich bei den gelieferten Masken überwiegend um solche der Klasse KN95". Diese sei im Grunde das chinesische Äquivalent zur FFP2-Zertifikation der Europäischen Union. "Sie ähneln der FFP2-Maske stark in ihrer Wirksamkeit und dürfen gleichwertig zu ihr verwendet werden, wenn sie geprüft und nicht zurückgerufen wurden", schreibt das Landratsamt. Um Verwechslungen mit der EU-Zertifikation vorzubeugen, fehle nur das CE-Siegel.

