vor 31 Min.

Landratsamt: Besuch vom Präsidenten

Neuer Chef der Regierung spricht über Zusammenarbeit

Antrittsbesuch des neuen Regierungspräsidenten Erwin Lohner: Im Landratsamt Augsburg traf er sich mit Landrat Martin Sailer und mit den obersten Führungskräften der Kreisbehörde. In einem langen Gespräch tauschte er sich mit den Geschäftsbereichsleitern über gemeinsame Themen von Landratsamt und Regierung aus.

Sailer bezeichnete die Zusammenarbeit beider Behörden in der Vergangenheit als sehr gut. „Ich bin mir sicher, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.“ Die Berührungspunkte zwischen Landratsamt und Regierung sind vielfältig. Ob im Ausländerrecht, bei der Heimaufsicht oder im Naturschutz – die Verwaltungen beider Behörden sind eng vernetzt. Eine weitere Überschneidung findet im Rahmen des Katastrophenschutzes statt. Bei großen Stabsrahmenübungen, wie beispielsweise bei der Simulation eines Störfalls im Kernkraftwerk Gundremmingen, arbeiten Regierung und Landratsamt als Katastrophenschutzbehörden eng zusammen.

Deshalb nutzte Lohner bei seinem Besuch im Landratsamt die Gelegenheit, sich die gut ausgestatteten Räumlichkeiten der Führungsgruppe Katastrophenschutz anzusehen. Dort ließ er sich unter anderem von Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister erklären, wie das Katastrophenschutzteam des Landratsamtes aufgestellt ist. Dies sei auch ein Thema, dessen er sich demnächst gezielt annehmen wolle, sagte Lohner, denn schließlich sei eine gute Kommunikation auch bei einem Schadensereignis von elementarer Wichtigkeit. (AL)

