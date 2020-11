vor 39 Min.

Landratsamt: Kein Anschluss unter dieser Nummer

Etwa eine Stunde lang sind das Landratsamt in Augsburg sowie seine Außenstellen am heutigen Mittwoch telefonisch nicht erreichbar.

Behörde ist am Mittwoch, 11. November, eine Stunde lang telefonisch nicht erreichbar.

Aufgrund kurzfristig anfallender Wartungsarbeiten muss die Telefonanlage des Landratsamtes Augsburg am Mittwoch, 11. November, neu gestartet werden. Das hat zur Folge, dass sämtliche Behörden im Haupthaus am Prinzregentenplatz in Augsburg sowie alle Außenstellen des Landratsamtes zwischen 13 und 14 Uhr vorübergehend telefonisch nicht erreichbar sein werden. Das hat die Behörde mitgeteilt.

Themen folgen