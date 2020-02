10:38 Uhr

Landratsamt stoppt Baumfällung

Plus Auf einem Grundstück in Stadtbergen werden Fledermäuse vermutet. Und hier könnte der Friedenspark entstehen. Deshalb hat das Landratsamt jetzt die Abholzung von Laubbäumen gestoppt.

Von Jana Tallevi

Das Landratsamt hat die Abholzung des Laubbaumbestands auf einem Grundstück in der Straße Am Anger in Stadtbergen gestoppt, bestätigt ein Sprecher des Amts. Es handelt sich um ein privates Grundstück, für das es eine Initiative für einen Park in Stadtbergen gibt. Doch das ist nicht der Grund für den Stopp der Fällarbeiten, die am Donnerstag beginnen sollten.

Es geht darum, dass in den Laubbäumen inklusive einer dominanten Blutbuche Fledermausquartiere vermutet werden. „Darüber will die untere Naturschutzbehörde erst Auskunft haben“, so Landratsamtssprecher Jens Reitlinger. Immer wieder sorgen Baumfällungen für großen Aufruhr, gerade in Augsburg machen sich viele Menschen Sorgen. Mehr als 140 Unterstützer gibt es bereits für den „Friedenspark“ in Stadtbergen. So viele Unterschriften hat Erwin Kaltenegger bereits mit seiner Online-Petition gesammelt. Wie berichtet, setzt er sich dafür ein, dass auf einem Grundstück Am Anger in Stadtbergen kein Mehrfamilienhaus gebaut wird. Stattdessen sollte die Stadt das Grundstück erwerben und ein benachbartes vor der evangelischen Friedenskirche dazu, sodass ein Park entstehen kann. „Ein Park in Stadtbergen wäre schön“, „Ich bin gerne zu Fuß unterwegs“, begründen die Unterstützer der Petition ihre Unterschrift. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Für den Park müssten wohl Baulandpreise gezahlt werden Allerdings steht das Projekt vor einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten. Der Stadtrat von Stadtbergen hatte vor einiger Zeit den Bebauungsplan so geändert, dass das geplante Mehrparteienhaus mit elf Wohnungen durchaus zulässig ist. Bislang gibt es dort eine alte Hofstelle mit Stadel und Nebengebäuden sowie einem alten Garten. Bürgermeister Paulus Metz hat bereits betont, dass zur Verwirklichung des Parks die Grundstücke, sollten sie überhaupt verkäuflich sein, wohl zu Baulandpreisen gekauft werden müssten – viel Geld für einen Park. Und es gibt noch eine Schwierigkeit. Die Grundlage für den möglichen Park sieht Erwin Kaltenegger in dem alten Baumbestand auf dem Grundstück. Der müsste im Falle der geplanten Bebauung für die vorgesehene Tiefgarage wohl weichen, so eine Einschätzung aus dem Landratsamt. Allerdings: Schon jetzt sollte der Baumbestand entfernt werden, hat Kaltenegger beobachtet. Dabei hat das Landratsamt den entsprechenden Bauantrag gerade erst erhalten und noch nicht bearbeitet. Landratsamt will wissen, ob auf dem Grundstück Fledermäuse leben Die untere Naturschutzbehörde hatte gegenüber der Augsburger Allgemeinen schon angedeutet, den Investor auffordern zu wollen, den Stadel und nun auch die Laubbäume auf Fledermausquartiere hin begutachten zu lassen. Die Tiere seien im Sommer immer wieder zu beobachten, so Kaltenegger. Auch das mögliche Vorhandensein von Amphibien will die untere Naturschutzbehörde prüfen. Allein die Nadelbäume und die Sträucher auf dem Grundstück dürfen zum jetzigen Zeitpunkt entfernt werden.

