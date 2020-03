18.03.2020

Landwirte hadern mit den Medien

Mitglieder des Bauernverbands fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen

Von Helmut Weinl

„Medien und ihre Wirkung – wo steht die Landwirtschaft und was will die Gesellschaft“ lautete das Thema des Bäuerinnen- und Bauernabends des Kreisverbands Augsburg des Bayerischen Bauernverbands im Gasthaus Zum Hirsch in Biburg.

Kreisobmann Martin Mayr charakterisierte das abgelaufene Jahr als ein erneut überwiegend schwieriges für die Landwirtschaft, in dessen Verlauf unter anderem die Einhaltung der Düngeverordnung oder das Milchpreisdiktat der großen Discounter nach wie vor große Herausforderungen gewesen seien. Auch in der Außendarstellung hätten diese Themen zu Missverständnissen und Klärungsbedarf geführt. Konrad Hörl brachte als Vertreter des Landwirtschaftsamts Augsburg das in den Medien ebenfalls heftig diskutierte Thema „Gewässerrandstreifen“ ein und mahnte insgesamt zur Rückkehr zu mehr Sachlichkeit in der Diskussion. Tobias Chmura, Nördlinger Journalist und Korrespondent des Bayrischen Rundfunks für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen mit Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt war als Referent zum Hauptthema „Medien“ geladen worden. In der Gesprächsrunde wurden die unterschiedlichen Standpunkte deutlich spürbar. Der Aufforderung des Journalisten, sich den Medien mehr zu öffnen, wurde von den Landwirten entgegengehalten, Presse und TV würden ihrerseits zu wenig neutral agieren und sich nur auf die „Bad News“ wie den Tierskandal in Grönenbach konzentrieren.

Solchen Negativbeispielen würde überproportional viel Platz bzw. Sendezeit eingeräumt, während über positive Entwicklungen im Bereich Landwirtschaft kaum berichtet würde. Ein erfreulicher Tagesordnungspunkt war die Ehrung von Markus Zott aus Aretsried, der neben fünf anderen Junglandwirten der Region im Jahr 2019 seine Prüfung zum Landwirtschaftsmeister erfolgreich absolviert hatte. Thomas Graupner informierte im Anschluss als Geschäftsführer des KV Augsburg über Aktionen und geplante Aktivitäten der Verbands.

Themen folgen