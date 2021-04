Landwirtschaftliche Halle brennt in Langenreichen

Bei einem Feuer im Meitinger Ortsteil Langenreichen entsteht ein großer Schaden. Mehrere Ortsfeuerwehren sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Mehrere Feuerwehren mussten am Samstag gegen 12.45 Uhr zu einem Vollbrand in Langenreichen ausrücken. Eine landwirtschaftliche Halle, auf dessen Dach eine Photovoltaikanlage montiert war, war in Flammen aufgegangen.

Brand in Langenreichen: Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens 50.000 Euro

Bei dem Feuer wurden die Halle, sowie die darin befindlichen landwirtschaftlichen Maschinen stark beschädigt. An den Löscharbeiten beteiligt waren laut Polizei die Feuerwehren aus Langenreichen, Meitingen und Erlingen. Sicherheitshalber war auch ein Rettungswagen vor Ort. Durch den Brand und bei den Löscharbeiten wurde jedoch niemand verletzt.

Ersten Angaben zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache und exakten Schadenshöhe aufgenommen. (thia)