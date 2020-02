vor 26 Min.

Langjährige Mitglieder geehrt

Lob bei der Hauptversammlung in Unterschöneberg

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Unterschöneberg wurden Mitglieder für langjährige aktive und passive Mitgliedschaft geehrt.

Michael Baur und Christian Egner werden für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Die Ehrennadel vom Landkreis bekommen die beiden zu einem späteren Termin im Landratsamt verliehen.

Der neue Kommandant Patrick Micheler berichtet von den Einsätzen und Aktivitäten im Berichtsjahr 2019. Das Hauptprojekt in seinem ersten Jahr im Amt ist der Umbau von Feuerwehrhaus und Schulungsraum, das in diesem Jahr noch fertiggestellt wird. Von außen ist schon einiges zu sehen. Das Haus hat ein neues Tor und einen neuen Anstrich bekommen. Der Umbau wird hauptsächlich in ehrenamtlichen Arbeitsstunden geleistet. Patrick Micheler bedankt sich bei allen, die sich engagiert haben.

Der erste Vorsitzende Martin Kempter ehrt langjährige Mitglieder und lässt das Vereinsjahr 2019 Revue passieren. Im Mittelpunkt stehen die gemeinsamen Veranstaltungen mit den anderen Ortsvereinen: Faschingsball, Maibaumaufstellen, Lindenfest und Aufführungen der Theatergruppe. (AL)

