53-Jähriger nimmt in Langweid einer Autofahrerin die Vorfahrt

An der Schmuttertalstraße kommt es am Mittwoch nach einem Vorfahrtsfehler zu einem Zusammenstoß.

Nach einem Vorfahrtsfehler ist es am Mittwoch in Langweid zu einem Zusammenstoß gekommen. Ein 53-Jähriger hatte an der Schmuttertalstraße nicht aufgepasst.

Der Mann fuhr laut Polizei gegen 11.40 Uhr überfuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus der Hochvogelstraße kommend in die Schmuttertalstraße. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 31-jährige Frau, die von links kam, und nahm ihr die Vorfahrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (thia)