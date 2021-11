Aggressiver Fahrer drängt bei Langweid 28-Jährige ab und flüchtet

Eine Frau fährt am Donnerstag aufgrund des dichten Nebels mit verminderter Geschwindigkeit. Der Fahrer des Wagens hinter ihr überholt so riskant, dass sie im Graben landet.

Ein rücksichtsloser Drängler hat am Donnerstag einen Unfall auf der Kreisstraße in Richtung Langweid verursacht. Durch seine aggressive Fahrweise landete eine 28-jährige Autofahrerin im Graben. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des flüchtigen Autos.

Die 28-Jährige war morgens gegen 5.15 Uhr auf der Kreisstraße A9 von Biberbach in Richtung Langweid unterwegs. Aufgrund des starken Nebels und der eingeschränkten Sicht fuhr die junge Frau laut Polizei mit verminderter Geschwindigkeit. Dies passte einem Autofahrer hinter ihr nicht. Der Unbekannte versuchte zunächst, sie mit seiner Lichthupe zum schnelleren Fahren zu bewegen.

Drängler überholte rechts und prescht durch den Kreisel

Am die Frau in den Kreisverkehr vor der Ortseinfahrt Langweid fuhr, nutzte der Drängler eine kleine Lücke, überholte sie rechts, preschte durch den Kreisel und verschwand in Richtung Langweid. Durch sein Manöver wurde die 29-Jährige so stark nach links abgedrängt, dass sie im Graben landete. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise auf den Fahrer, der auf der Kreisstraße von Biberbach nach Langweid oder in Langweid unterwegs war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarze Auto mit A-Kennzeichen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 bei der Polizei melden. (thia)