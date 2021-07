Arbeiter gerät in Langweid mit der Hand in eine Presse

In Langweid hat sich in einer Firma ein Betriebsunfall ereignet. Der Arbeiter hatte Glück im Unglück.

Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, bediente ein 37-jähriger Arbeiter in einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße eine hydraulische Presse, als der Unfall geschah. Vermutlich aus Unachtsamkeit befand sich seine Hand bei der Aktivierung noch in der Presse. Der Mann verletzte sich dabei die Handfläche. Der Verletzte wurde durch den Notarzt behandelt. (kar)