Arbeiter quetscht sich in Langweid das Bein zwischen zwei Baumaschinen

Während der Fahrt will ein 39-Jähriger in Langweid auf einen stehenden Hubwagen springen. Dabei verschätzt er sich jedoch und wird verletzt.

Ein 39-Jähriger hat sich am Montag bei der Arbeit am Oberschenkel verletzt. Er wollte während der Fahrt von seiner elektrischen Ameise auf einen stehenden Hubwagen springen.

Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 18.45 Uhr in einer Firma an der Rudolf-Diesel-Straße. Der Arbeiter bremste seine Ameise, um auf den stehenden Hubwagen zu springen. Dabei verschätzte er sich jedoch und geriet mit seinem rechten Bein zwischen die beiden Arbeitsgeräte. Hierdurch quetschte er sich vermutlich den rechten Oberschenkel. Zur weiteren Untersuchung wurde er mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert. (thia)