Langweid

06:30 Uhr

Bahn: Riesiges Werk bei Langweid nimmt Gestalt an

Plus Schon Ende des Jahres will die Firma TMH in Langweid die ersten Züge warten. Im Gewerbegebiet entstehen riesige Hallen und 70 Arbeitsplätze.

Von Christoph Frey

Das Eisenbahn-Werkstatt des Unternehmens TMH in Langweid-Foret nimmt Formen an. Schon in diesem Dezember sollen dort die ersten Züge gewartet werden. Wobei der Begriff "Werkstatt" ein wenig in die Irre führt. Dahinter verbirgt sich ein Komplex aus bald drei zusammenhängenden Hallen, die 180 Meter lang und acht Meter hoch sind: insgesamt 10.500 Quadratmeter an Werkstätten, Sozialräumen und Büros für 70 Mitarbeiter. Das Investitionsvolumen für das Instandhaltungswerk liegt nach Firmenangaben bei rund 45 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen