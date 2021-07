Breitbandausbau in Langweid startet offiziell und kostet Teilnehmer noch nichts

Plus Langweid bekommt Internet per Glasfaser. Genügend Interessenten hatten sich bei einer Umfrage gemeldet. Nun war der offizielle Start der Verlegungsarbeiten.

In Langweid legt das Internet ab Dezember einen gewaltigen Zacken zu. Bis zu 1000 Mbit pro Sekunde können Privatkunden mit Breitbandanschluss buchen, bis 10.000 Mbit sind für Gewerbekunden möglich. Übertragungsraten, von denen Nutzer von Kupferkabeln auch mit ausgefeiltester Vektoring-Technologie nur träumen können. Am Freitag war der offizielle Baubeginn des Projekts. Wie die Anwohner möglichst wenig durch die bis Ende des Jahres laufenden Bauarbeiten beeinträchtigt werden sollen.