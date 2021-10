Langweid

Carsharing: Langweids Gemeinderat will zwei Autos im Ort stationieren

Carsharing soll künftig auch in Langweid möglich sein. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, dass zwei Autos zu diesem Zweck in der Gemeinde stationiert werden sollen.

Plus Autos bei Bedarf ausleihen - dies macht Carsharing möglich. Die Gemeinde Langweid will sich an einem Projekt beteiligen. Bis zur Realisierung ist noch einiges zu klären.

Von Gerald Lindner

Mit dem Auto zu Besorgungen und dergleichen fahren, obwohl man selbst keines besitzt: Das ist bei Carsharing möglich. Der Gemeinderat in Langweid befasste sich nun mit einem Angebot der Stadtwerke Augsburg (SWA), die bereits an mehreren Orten in Stadt und Landkreis Augsburg - unter anderem mehrere in Gersthofen - Carsharing-Fahrzeuge bereitgestellt haben. Die Räte sprachen sich eindeutig dafür aus, das auch in Langweid zwei Fahrzeuge bereitgestellt werden. Wie das genau organisiert werden soll, muss allerdings erst noch geprüft werden.

