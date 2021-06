Dieb stiehlt E-Bike aus einem Fahrradkeller in Langweid

In Langweid schließt der Besitzer sein E-Bike ab und stellt es in den Keller. Dem Unbekannten gelingt der Diebstahl trotzdem.

Ein E-Bike hat ein unbekannter Dieb am Dienstag in Langweid gestohlen. Das Fahrrad stand abgeschlossen in einem Fahrradkeller.

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr. Der 35-jährige Besitzer hatte das E-Bike zwar abgeschlossen in einen Fahrradkeller an der Straße Am Oberfeld abgestellt. Dem unbekannten Täter gelang der Diebstahl dennoch. Das Fahrrad hat einen Wert von 2380 Euro. (thia)