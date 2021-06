Langweid

vor 49 Min.

Eggelhofkapelle bekommt Zuschuss für Sanierung

Plus Finanzspritze für ein Baudenkmal: Die Eggelhofkapelle muss saniert werden. Die Stiftung Denkmalschutz zahlt dafür einen Zuschuss. Es sind einige Schäden an dem Gebäude zu beheben.

Von Gerald Lindner

Nach der letzten Instandsetzung der Eggelhofkapelle in Achsheim vor 50 Jahren sind erneut Standsicherheitsprobleme, Schäden im Bereich der Dachtragwerke sowie Mauerwerks- und Wandputzrisse zu beheben. An der Reparatur des Außen- und Innenwandputzes beteiligt sich dank einer zweckgebundenen Spende auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit 10.000 Euro. Die Kapelle Zur Schmerzhaften Muttergottes mit dem ältesten Barockaltar im Landkreis Augsburg und einem Chorfresko des Barockkünstlers Johann Baptist Enderle gehört somit zu den über 500 Objekten, die die DSD dank privater Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Lotterie Glücksspirale allein in Bayern fördern konnte.

Themen folgen