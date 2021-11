Einbrecher scheitert in Langweid an einer Bank in Sportheim

Der Täter öffnet die Läden und schmeißt die Scheibe ein. Der anschließende Versuch, das Fenster zu öffnen, scheitert allerdings.

Ein Einbrecher hat versucht, in ein Sportheim am Oskar-Gschwilm-Weg in Langweid einzudringen. Laut Polizei verhinderte jedoch ein "dummer" Umstand, dass der Täter in das Gebäude gelangen konnte.

Passiert ist der Einbruchsversuch irgendwann in der vergangenen Woche zwischen Dienstag und Sonntagvormittag. Der Täter öffnete zunächst an einem Fenster die Läden. Anschließend warf er mit einem Stein die Fensterscheibe ein, um so in das Vereinsheim zu gelangen. Allerdings stand vor dem Fenster eine Sitzbank, sodass das Fenster nicht aufgedrückt werden konnte. Der Einbrecher, der einen Schaden von rund 500 Euro verursachte, musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. (thia)